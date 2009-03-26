Счетная палата: по итогам 2009 г. падение ВВП в Украине составит 16-20%

По оценкам Счетной палаты, спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-февраль т.г. составил 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«По экспертной оценке Счетной палаты, спад реального ВВП за два месяца составил ни много ни мало – 20%. Это при том, что утвержден в законе рост 0,4% за год», - сказал В.СИМОНЕНКО.

По прогнозам Счетной палаты, по итогам 2009 года показатель инфляции в Украине составит 18-20%, а падение ВВП – 16-20%.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно предоставленным последним данным, в феврале т.г. продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении) по сравнению с 32% в январе 2009 года.