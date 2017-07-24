Налоговая против крупнейшего налогоплательщика: бизнес омбудсмен направляет наблюдателей на заседание суда

Бизнес омбудсмен Альгирдас Шемета направляет инспектора в качестве независимого наблюдателя на заседание харьковского апелляционного суда на слушание иска против крупнейшего налогоплательщика области компании "Филип Моррис Украина". С просьбой обеспечить доступ представителя совета бизнес-омбудсмен обратился к председателю Харьковского апелляционного административного суда Бершову. (Письмо имеется в распоряжении редакции).

Предметом спора является доначисление налоговой инспекцией 635 млн. грн. налогов. Налоговая инспекция не согласна с решением харьковской таможни, которая дала разрешение ПрАТ "Филип Моррис Украина" ввозить сырье для изготовления сигарет на экспорт в режиме переработки на таможенной территории Украины.

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Совет бизнес-омбудсмена создан в 2014 году для предотвращения коррупционных действий органов управления против субъектов предпринимательской деятельности. Резонансное дело будет рассматриваться судьями Пьяновой В.Я., Чалым И.С. и Зеленским В.В. Обеспокоенность иском ранее высказал секретарь департамента внешней политик министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхальтер.

"Филип Моррис Украина" является налогоплательщиком номер 1 в области и номер 3 в Украине. В прошлом году предприятие заплатила 13.5 млрд. грн. налогов в бюджеты всех уровней. Напомним, что в 2015-2016 гг., после соответствующего разрешения со стороны Харьковской таможни, а также позитивных выводов Министерства финансов и профильного департамента ГФС, компания "Филип Моррис Украина" на фабрике в Докучаевском часть продукции производила в таможенном режиме переработки. Т.е. импортировалось сырье и экспортировалась готовая продукция.

На основе этого опыта компания планировала открыть на Харьковщине "экспортный хаб" и увеличить экспорт табачных изделий из Украины до 7,8 млрд. грн. ежегодно. Это расширило бы еще больше и налоговые платежи, и рабочие места в области.