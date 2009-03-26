"Ограниченный доступ к депозитам лишил страховщиков маневра"

Ограниченный доступ украинских страховых компаний к средствам, размещенным на их банковских депозитах, снижает способность страховщиков проводить выплаты по своим обязательствам.

Как сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН председатель Правления страховой группы «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА, в частности страховщики испытывают трудности с возвратом средств депозитов, размещенных в банках, в которых введена временная администрация.

«Депозиты, срок действия которых не закончился, мы не перемещаем и не можем перемещать, депозиты, срок которых закончился, по некоторым банкам так и не возвращаются. То есть, они зависли на неопределенный срок. В частности, в банке «Надра» «Укрпромбанке», в банках, в которых введена временна администрация, - по этим банкам депозиты, срок которых уже истек, не возвращаются», - сообщил Д.ГРИЦУТА.

Он отметил, что невозможность использовать средства депозитов лишила страховые компании «способности быстро маневрировать страховыми резервами» в существующей напряженной финансовой ситуации, что в свою очередь может привести, если не к отказам от выплат, то, по крайней мере, к затягиванию процесса возмещения убытка.

«Этой возможности лишены все без исключения страховые компании, кто в большей степени, кто в меньшей, но все попали в такую зависимость. Меньше проблем с мелкими выплатами, но есть проблема крупных выплат. Аккумулировать деньги на крупную выплату нужно в течение нескольких дней, то есть для того, чтобы проплатить выплату в 1 млн. грн. и более. В этом плане, конечно, теперь сложно. Если раньше можно было при крупных выплатах, чтобы не нарушать сроки, сорвать депозит с какого-то банка, а потом его возобновлять, то сейчас это невозможно сделать», - подчеркнул Д.ГРИЦУТА.

По его словам, пока ни страховщики, ни регулятор (Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг)) не могут убедить Национальный банк Украины в необходимости предоставления страховым компаниям права доступа к депозитам для проведения страховых выплат. Кроме того, по словам Д.ГРИЦУТЫ, не ясно, как на процесс переговоров повлияет смена руководства Госфинуслуг и назначение на должность председателя комиссии Виктора СУСЛОВА.

«Как это повлияет, пока тоже не могу прогнозировать. У АЛЕШИНА (Валерий АЛЕШИН – экс-председатель Госфинуслуг) были наработаны определенные договоренности, и как это сейчас отразится на взаимодействии Госфинуслуг с Нацбанком, честно говоря, - не знаю, трудно прогнозировать», - отметил Д.ГРИЦУТА.

В свою очередь, президент УАСК «АСКА» Александр СОСИС сообщил, что проблемы с возвратом депозитов, срок которых наступил, существуют не только с банками, в которых работает временная администрация, но и с банками, в которых вроде бы все в порядке.

«Досрочно никто депозиты не возвращает, хорошо было бы, если бы возвращали хотя бы те депозиты, срок погашения которых наступил», - отметил А.СОСИС.

Он сообщил, что уже сейчас УАСК «АСКА» подала в суд на несколько банков, которые не возвращают компании средства депозитов, срок которых наступил. При этом речь идет о незначительных суммах – в 100-200 тыс. грн.

По словам председателя правления СК «Украинская страховая группа» Павла НЕЛЬГИ, то, что касается его компании, то основные проблемы возникают с возвратом депозитов из банков с временной администрацией. Обычно такие банки предлагают перезаключить депозитный договор еще на 6 месяцев.

При этом, отвечая на вопрос относительно влияния отсутствия доступа к депозитам на работу страховщиков и насколько критичной может быть ситуация, П.НЕЛЬГА отметил, что все будет зависеть от того, сколько украинских банков будут нуждаться во временной администрации.

«Те банки, в которых нет временной администрации, по сроку депозиты возвращают, но раньше - нет. Ну, а банки с временной администрацией не возвращают вообще, предлагают переподписывать депозиты на срок, как минимум, 6 месяцев, - сказал П.НЕЛЬГА. - Здесь все будет зависеть от того, сколько у нас через месяц банков окажется с временной администрацией. То есть, пока их одиннадцать, то для большинства компаний это не критично, и в этом нет особой проблемы. Я имею в виду компании, оптимально диверсифицировавшие свои активы. Но если завтра их станет 49, то станет грустно».

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в одиннадцати украинских банках: «Надра», «Киев», «Национальный кредит», «Причерноморье», «Укрпромбанк», «Захидинкомбанк», «Одесса-банк», «Трансбанк», «Родовид Банк», банк «БИГ Энергия» и «Банк регионального развития». 17 марта из «Проминвестбанка» была выведена временная администрация.