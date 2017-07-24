МВФ ухудшил прогноз роста экономики Британии в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год на 0,3 процентного пункта до 1,7%, в связи с более вялой, чем ожидалось, экономической активностью в I квартале, следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

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В апреле МВФ повысил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год на 0,5 процентного пункта до 2%, и на 2018 год - на 0,1 процентного пункта до 1,5%, с учетом умеренного влияния Brexit на экономику страны. Теперь прогноз на 2017 год - 1,7% ВВП, ожидания на следующий год остаются прежними, сообщает Росбалт.

"Прогноз роста в Соединенном Королевстве на 2017 год был снижен с учетом более вялой, чем ожидалось, активности в первом квартале", - отмечается в обзоре фонда.

Напомним, что ВВП Великобритании в январе-марте вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост относительно января-марта 2016 года составил 2%.

Ранее вышли данные, согласно которым потребительские цены в Великобритании повысились в июне 2017 года на 2,6% в годовом выражении. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали, что показатель останется на четырехлетнем максимуме в 2,9%, достигнутом в мае. Относительно мая цены не изменились при ожидавшемся повышении на 0,2%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце выросли на 2,4% после повышения на 2,6% в мае. Эксперты ожидали сохранения показателя на майском уровне.