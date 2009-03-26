Минфин работает неэффективно

Счетная палата Украины заявляет о неэффективной работе Министерства экономики Украины как главного органа в системе центральных органов власти по обеспечению и реализации государственной экономической, ценовой, инвестиционной и внешней экономической политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО.

«По всем составляющим этой политики можно сказать – сплошной минус», - добавил он.

В частности, В.СИМОНЕНКО отметил неэффективность работы Минэкономики как органа, который отвечает за госзаказы. По его словам, из общей суммы, выделенной на государственные заказы в объеме 14,4 млрд. грн., 65% было направлено на обучение. При этом только 30% выпускников, получивших за госсредства высшее образование, трудоустраивается и всего 6% - в государственные органы.

В.СИМОНЕНКО также отметил, что Минэкономики в системе госзаказов не реализует политику энергосбережения и поддержки жилищно-коммунального хозяйства, а также других приоритетных направлений.