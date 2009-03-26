Кабмин разрешил КГГА взять кредит для расчета с Киевэнерго

Кабинет министров Украины распоряжением №308-р от 25 марта 2009 года согласился с предложением Киевской горгосадминистрации относительно оформления двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго”.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на правительственном портале.

В частности, правительство согласилось с предложением оформления обязательств по кредитам, которые получаются в банках для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда городского бюджета г. Киева, на общую сумму 1,2 млрд. грн. простыми векселями со сроком погашения до двух лет.

Кроме того, правительство согласилось с предложением КГГА проводить в 2009 году закупки услуг по получению кредитов без применения требований Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 921 от 17 октября 2008 года.

В то же время Кабмин обязал КГГА засчитывать суммы кредитов на отдельный счет, открытый в органах Государственного казначейства, с перечислением не менее 924,217 млн. грн. на счет, открытый акционерной энергетической компанией “Киевэнерго” в органах Госказначейства, для погашения задолженности городского бюджета г. Киева перед указанной компанией, которая направляет эти средства на погашение ее задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины”.

Согласно распоряжению правительства, КГГА должна отчитаться перед Минэкономики в январе 2010 года о закупке услуг по получению кредитов.

В то же время правительство поручило Министерству финансов во время подготовки изменений в государственный бюджет Украины на 2009 год и проектов госбюджета на 2010 и 2011 годы предусматривать, исходя из финансовых возможностей, источники финансовых ресурсов для осуществления расчетов городского бюджета столицы по векселям, выданным согласно этому распоряжению.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года для возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решение других неотложных нужд города.

Депутаты поручили Главному финансовому управлению КГГА привлечь этот кредит в ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик». Кроме того, в решении отмечается, что КГГА должна осуществить необходимые правовые действия с займом и его обслуживанием.

Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения займа.

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевсовете призвала депутатов не поддерживать предложение власти столицы о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн., поскольку не определены условия получения кредита, а именно: проценты, стоимость и окончательный перечень имущества, которое передается в залог. По информации фракции, под залог предлагается передать почти все коммунальные здания, в том числе театры столицы (Театр оперы и балета им. Т.Г.Шевченко, Украинский драматичный театр им. И.Франко, Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, Национальная филармония Украины, Национальный дом органной и камерной музыки); здания музеев Киева (Национальный музей истории Украины); здание Академии руководящих кадров культуры и искусств, Академии искусств Украины, Академии муниципального управления; здания научно-исследовательских учреждений НАН Украины (Институт географии, Академия педагогических наук Украины, институт отоларингологии), а также здания, которые занимают центральные органы исполнительной власти: здание Министерства иностранных дел Украины, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства финансов Украины, Главного управления государственной службы Украины, Государственного управления охраны окружающей природной среды, Центрального отдела регистрации браков г. Киева, районные военные комиссариаты, здание Управления Государственной судебной администрации Украины в г. Киеве; здания судов, в т.ч. Хозяйственного суда г. Киева, здания РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, здание ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, здание Службы безопасности Украины в г. Киеве, здание Генеральной прокуратуры Украины, здание научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в г. Киеве, здание Главного управления юстиции в г. Киеве, здание государственной налоговой инспекции в районах столицы, почтовые отделения Киева.