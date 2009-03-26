Мясопереработчики Прикарпатья требуют поддержать отрасль

Сегодня мясопереработчики Прикарпатья второй день подряд пикетировали здание областной госадминистрации, требуя от власти реальных действий по поддержке агропромышленной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции раздавали прохожим «Открытое письмо» Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, в котором называют современное состояние в агропромышленной отрасли «бездной».

Они отмечают, что посевные работы в Украине «под угрозой срыва», что следующий транш у МВФ «придется просить хлебом и мясом».

Пикетчики требуют от руководства государства создать надлежащие условия кредитования посевов через государственные банки (из запланированных 5 млрд. грн. на горюче-смазочные материалы, технику и минудобрения правительство выделило лишь 500 млн. грн., что составляет 10% от потребности), выступают за создание надежного механизма пролонгации кредитов через государственные банки, увеличение дотации по выращиванию КРС до 4 грн. за 1 кг.

Также участники акции протеста потребовали принятия правительственного решения о компенсации расходов в результате реконструкции, строительства и технического переоснащения животноводческих ферм; создания разветвленной системы стимулирования экспорта, которая предусматривала бы предоставление информационной, маркетинговой и консультационной поддержки экспортерам продовольствия; гармонизацию внутренних и международных стандартов; развитие ифраструктуры; унификацию тарифов на внутренние и экспортные перевозки.