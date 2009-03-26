27 марта Нацбанк продаст доллары на спецаукционе

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 27 марта, специального аукциона для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом говорится в письме НБУ (№13-421/1870-4421 от 25 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

«Общая сумма покупки иностранной валюты, включая сумму для долгосрочного погашения по одному соглашению, не может превышать 50 тыс. долл.», - говорится в письме НБУ.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.