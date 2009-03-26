Минфин неоправданно "раздул" расходы, несмотря на режим жесткой экономии

Счетная палата Украины заявляет о значительных неоправданных расходах Министерства финансов Украины в конце 2008 года, когда был объявлен режим жесткой экономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в 2008 году Минфин утвердил 30 млн. грн. для дополнительного обустройства своего нового здания на Межигорской в Киеве. Из этих средств 3,8 млн. грн. было выделено в конце прошлого года на внешнее освещение, в частности, и для приобретения 195 прожекторов.

(Напомним, на пресс-конференции 20 марта заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что в 2008 году Минфин израсходовал на достройку одного из своих зданий в Киеве 30 млн. грн. Эти средства были направлены, в частности, на оборудование здания системами вентиляции и защиты от обледенения).

Кроме того, председатель Счетной палаты заявил о «раздутом» в Минфине фонде оплаты труда за счет ежемесячных премий, размер которых составляет 105% к фонду оплаты труда.

По информации Счетной палаты, 20 млн. грн. было израсходовано Минфином в ноябре 2008 года для приобретения жилья для своих служащих. При этом тендер на покупку жилья проводился с одним участником. В.СИМОНЕНКО считает, что в случае конкурентных условий проведения тендера, тем более, в условиях падения цен на недвижимость, можно было бы сэкономить от 2 до 6 млн. гривень. «Я не хочу затрагивать вопрос, как распределялось это жилье», - сказал В.СИМОНЕНКО, отметив, что 54% из всего построенного жилья для госслужащих «отошло» Министерству финансов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 г. тогдашний министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отчитывался об экономии государственных средств. «Мы сократили штат на 9%, сократили количество мобильных и стационарных телефонов, уменьшили размер премий сотрудникам, ограничили пробег автомобилей, практически запретили командировки – только с моего согласия сотрудники едут в командировки и за пределы Украины, и внутри страны », - заявлял В.ПИНЗЕНИК, высказывая убеждения в том, что «мы должны сейчас экономить каждую копейку».