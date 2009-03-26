Госфинуслуг не хватит ресурсов на «подъем» проблемных страховщиков

Госфинуслуг не сможет обеспечить нужное количество администраторов при массовых проблемах у СК

Страховщики не имеют единого мнения относительно способности Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) обеспечить необходимое количество временных администраторов в случае массовых финансовых проблем у страховых компаний.

Так в беседе с корреспондентом УНИАН председатель правления Страховой группы «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА отметил, что, учитывая большое количество участников страхового рынка и, тот факт, что многие из них в ближайшей перспективе могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, Госфинуслуг вряд ли сможет обеспечить необходимое количество временных администраторов.

«Это невозможно. На сегодняшний момент, даже по банкам есть определенные вопросы, во-вторых, компаний гораздо больше и проблема возникает по скорости не меньше, чем в банковском секторе (ухудшение финансового состояния СК происходит так же быстро – УНИАН). Поэтому количественно обеспечить на сегодняшний день практически невозможно. Надежда на какие-то слияния, поглощения компаний. Сегодня уже много предложений на рынке практически за бесценок отдать пакет клиентов вместе с портфелем обязательств», - отметил Д.ГРИЦУТА.

Он подчеркнул, что вопрос, каким образом Госфинуслуг будет «оздоровлять» страховые компании, которые оказались в затруднительным финансовом положении, до сих пор остается открытым. При этом Д.ГРИЦУТА считает, что банкротства страховщиков можно ожидать уже в ближайшее время.

«Я не вижу ресурсов и человеческих, прежде всего, которые Госфинуслуг может для этого использовать. Для них действительно на сегодня головная боль, как этот вопрос закрывать, - подчеркнул Д.ГРИЦУТА. – Это проблема уже есть, и вопросы уже возникают, просто фактически еще ни одной процедуры банкротства пока не проведено, но не факт, что это не состоится в ближайшее время».

В тоже время председатель правления СК «Украинская страховая группа» Павел НЕЛЬГА убежден, что обучить необходимое количество временных администраторов для Госфинуслуг не будет большой проблемой.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день всего два человека имеют дипломы, это если мы говорим о дипломированных специалистах. Если же абстрагироваться от диплома и говорить о людях, которые потенциально способны, обучение я рассматриваю как формальность, это недельное обучение, то я думаю, что найдутся люди. Я думаю, что это можно будет сделать, тут я не вижу критической ситуации», - сказал П.НЕЛЬГА.

При этом он подчеркивает, что в данном случае нужно говорить ни столько о количестве администраторов, столько о том, может ли вообще введение временной администрации каким-то образом помочь страховой компании выйти из сложной финансовой ситуации.

«Вопрос в другом, вопрос результате деятельности этих временных администраторов. Все-таки временный администратор в банке и временный администратор в страховой компании - это принципиально разные вещи, исходя их специфики бизнеса. В банке что? Вошел временный администратор, получил рефинансирование Нацбанка, да и удовлетворил требования кредиторов. Речь идет, по сути, о том, чтобы не вывели активы. У страховой компании, если уже временный администратор туда приходит, в принципе, уже ничего нет, и помощи просить не у кого. Поэтому он может следить лишь за очередностью удовлетворения части требований кредиторов и не более», - отметил П.НЕЛЬГА.