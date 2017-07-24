Бизнес на войне: Беларусь торгует с "ЛДНР" - расследование (фото, видео)

Однако на самом деле товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса являются компании, тесно связанные с "руководством" группировок "ЛНР" и "ДНР", говорится в расследовании "Радио Свобода".

В городском поселке Шумилино (Витебская область Беларуси) расположен небольшой частный завод "Славпродукт", его учредитель – российское ООО "Нортимер". С прошлого года на нем начали производить и разливать водку премиум-класса под торговой маркой Belsweet по заказу донецкой компании ООО "Белсвит", которая, по данным бизнес-портала "DNR-Live", является крупнейшим поставщиком белорусского алкоголя в "ДНР". А в качестве импортера на этикетках указано ЧП "Содействие", зарегистрированное в подконтрольном боевикам Торезе.

"Следователями УСБУ в Донецкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 1 апреля 2015 года, в рамках которого проверяются факты финансирования указанным предприятием (ЧП "Содействие" в Торезе – ред.) деятельности террористической организации "ДНР", – заявили в СБУ.

А вот крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли Беларуси ОАО "Крыніца" производит для террористов собственную марку пива, говорится в расследовании журналистов. Пиво "Юзбир" – это торговая марка, принадлежащая ООО "Мастер-торг" (Донецк). Как и водка Belsweet, оно не попадает на белорусский рынок, а идёт напрямую в оккупированный Донецк.

Донецкая компания "Мастер-торг" является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в "ДЛНР", а также поставляет продукцию своих торговых марок в оккупированный Россией украинский Крым. С Беларусью фирма работает с начала 2015 года – об этом сообщается на их сайте.

По данным группы "Информационное сопротивление", "Мастер-торг" занимает приблизительно 40% рынка на подконтрольной "ДНР" территории, обладает бессрочной "лицензией" на торговлю алкоголем, выступает постоянным спонсором различных спортивных турниров.

По информации от самих боевиков, фирма "Мастер-торг" может быть связана с Александром Януковичем – сыном экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

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Далее продукты из Беларуси попадают на прилавки партнеров "Мастер-торга": среди них крупнейшая в "ДНР" сеть "Первый республиканский супермаркет" (бывшая сеть АТБ, "отжатая" боевиками), "Сигма-ленд" (бывший "Ашан"), "Амстор" и другие. В свою очередь "ПМР" и "Амстор", по данным СМИ, контролирует Захарченко, а возглавляет "Первый республиканский" его жена.

В Луганске ключевыми партнерами "Мастер-торга" являются "Универсам 1" и сеть социальных супермаркетов "Народный" – "отжатые" боевиками супермаркеты "Лелека" и АТБ соответственно. Они контролируются приближенными Игоря Плотницкого, главаря группировки "ЛНР".

На "Крыніце" признают, что производят пиво "Юзбир", но наличие прямых контрактов с "Мастер-торгом" отрицают.

Канадская фирма-прокладка для торговли группировок "ЛНР" и "ДНР" с Беларусью – далеко не самый экзотический вариант.

"Мозырский спиртоводочный завод" на этикетках своей продукции, поставляемой в Донецк, указывает в качестве импортера компанию Huge Sky Limited с регистрацией в Гонконге. А в качестве заказчика – макеевское ООО "Интер-Торг", которое, предположительно, аффилировано с "Мастер-торгом".

Связь Huge Sky LTD. с "Мастер-торгом" прослеживается в официальной статистике, опубликованной российской службой аналитического контроля за экспортом на сайте tamozhna.ru.

Учредители Huge Sky LTD скрыты, но в открытом доступе есть информация о контактном лице – это Дмитрий Кононенко из Донецка. Журналисты связались с Кононенко, и он не отрицал, что работает на гонконгскую фирму. На вопрос, кто владельцы Huge Sky LTD., Дмитрий Кононенко ответил: "Я не могу вам сейчас ничего рассказать" и повесил трубку.

Ответ на вопрос, зачем боевикам торговать с Беларусью через Гонконг и Канаду, кроется в полуоффшорном законодательстве этих территорий: налогами здесь облагаются только те доходы, которые были получены в Гонконге и Канаде соответственно. Все финансовые операции за пределами Гонконга и Канады налогообложению не подлежат. При этом репутации оффшорной зоны у Гонконга и Канады нет.

Фирмы-прокладки нужны для того, чтобы производить расчеты между Беларусью и боевиками, так как официально провести их через белорусские банковские системы невозможно.

"Мы продаем нашу продукцию всем, кто берет. Поймите, сегодня любая ниша будет заполнена сразу. Когда Украина запретила торговать с этими областями, на их место сразу пришла Россия и Беларусь. Мы уже около двух лет работаем с "ДНР", – говорит начальник сектора внешнеэкономической деятельности "Гродненского ликеро-водочного завода".

"Гродненский ликеро-водочный завод" входит в государственный холдинг "Минск Кристалл Групп" и лидирует по производству водки в Гродненской области Беларуси. Проблем с контролирующими органами на заводе не боятся.

Мониторинг ассортимента торговых сетей в ОРДЛО показывает, что там представлена продукция как минимум 5 из 8 предприятий холдинга. Два завода (Гродненский и Мозырский) даже не скрывают факт прямых поставок на подконтрольные террористам территории.

Кроме алкоголя, Беларусь поставляет террористам широкий ассортимент продуктов питания. Белорусской "молочкой", кондитерскими изделиями, консервами завалены прилавки магазинов в ОРДЛО. Речь идет о продукции нескольких десятков предприятий. Также в Донецке и Луганске оптом и в розницу продаётся белорусская косметика, трикотаж и бытовая техника. В большинстве случаев белорусские производители не афишируют свой бизнес с предприятиями на оккупированной части Донбасса.