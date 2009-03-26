Эксперты: КМУ может не возместить импортерам их потери

Эксперты: расходятся во мнениях относительно компенсации расходов импортерам в связи с отменой 13% надбавки

Мнения экспертов относительно того, будет ли правительство возмещать расходы импортерам в связи с отменой 13-процентной надбавки к ввозной пошлине, расходятся.

Как сообщил УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ, комментируя решение правительства от 18 марта отменить 13% надбавку к пошлине, вступившую в действие с 6 марта, причин волноваться по поводу затягивания обнародования постановления (по поводу отмены надбавки к пошлине) нет. По его мнению, Кабинет министров должен будет возместить потери импортерам, которые успели ввезти товары за время действия закона, независимо от того, когда вступит в действие постановление по ограничению перечня товаров, на которые распространяется указанная надбавка к пошлине.

В то же время, аналитики компании Astrum Investment Management предполагают, что дополнительные расходы импортером возмещать не будут. «Не располагая текстом постановления Кабинета Министров об отмене действия 13%-ой надбавки на ввозную пошлину на все группы товаров, кроме автомобилей и холодильников, мы можем только предположить, что уже оплаченная 13%-ая надбавка на ввозную пошлину на группу товаров, которые были исключены из списка новым постановлением Кабинета министров, возвращаться не будет, поскольку постановления Кабинета Министров не имеют обратной силы», - отмечают в компании. Однако, по мнению специалистов компании, компенсация по надбавке к пошлине после ее отмены может быть установлена постановлением правительства.

В пресс-службе Кабинета министров УНИАН сообщили, что постановление на данный момент находится на доработке.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация относительно распространенного письма Гостаможслужбы, в котором сообщается, что постановление об отмене надбавки к пошлине вступило в действие с 25 марта. Однако в пресс-службе ведомства пообещали прояснить ситуацию завтра.

Как прокомментировал УНИАН сложившуюся ситуацию адвокат, партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» Вадим САДОВОЙ, Кабмин может своим постановлением отменить действие закона, который принимает Верховная Рада по представлению того же Кабмина, если такая необходимость возникнет после проведения консультаций по установленным правилам в рамках Комитета по вопросам ограничения платежного баланса ВТО. В таком случае действие постановления правительства начнется с десятого дня после его опубликования. «Однако если соответствующие консультации не были проведены по установленным правилам, постановление Кабмина может быть отменено по решению суда», - отметил В. САДОВОЙ.

Справка УНИАН. В среду, 18 марта, Кабинет министров отменил действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившего в силу с 6 марта, которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины. Однако постановление пока не обнародовано.

Законом предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отмену этой надбавки, так как ее введение противоречит нормам ВТО.