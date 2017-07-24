Die Welt: Мир на пороге самого большого подъема десятилетия

Несмотря на неопределенность с финансовой политикой США, МВФ прогнозирует рост мировой экономики. Об этом пишет Тобиас Кайзер в статье "Мир на пороге самого большого подъема десятилетия", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В ближайшие месяцы Международный валютный фонд (МВФ) ожидает крупнейшего подъема за последнее десятилетие. "Последние данные свидетельствуют о том, что мировой экономике предстоит самый большой синхронный подъем десятилетия", - пишут экономисты МВФ в "Обзоре мировой экономики".

Эксперты в области экономики в своем отчете немного повысили прогнозы роста практически во всех регионах мира; например, для Германии, всей зоны евро, Центральной и Восточной Европы, Японии, Китая и развивающихся стран Азии. Как ожидается, вся мировая экономика вырастет в этом году на 3,5%, а в следующем – еще на 3,6%.

Становится ясно, что Европа будет основной силой мировой экономики в ближайшие месяцы. Помимо постоянно сильной экономической активности в Германии, этому способствует и возвращение кризисных стран; к примеру, в этом году ожидается, что экономика Испании вырастет более чем на 3%. "Ожидания роста на 2017 год для многих стран еврозоны были пересмотрены в сторону повышения", - пишут авторы отчета. "Среди прочего, для Франции, Германии, Италии и Испании, где рост в первом квартале был в целом сильнее, чем ожидалось".

Аналитики разочарованы политикой Трампа

И эксперты МВФ считают, что европейская экономика способна на большее. "В краткосрочной перспективе мы видим возможность того, что экономика в континентальной Европе вырастет еще сильнее, потому что политические риски снизились". В настоящее время они исходят из того, что зона евро в этом году вырастет на 1,9%.

Однако, с другой стороны Атлантики сложилась совсем другая ситуация. Экономисты Фонда снизили ожидания роста для США. "С глобальной точки зрения, наш менее оптимистичный взгляд на США, конечно, стал наиболее существенным снижением рейтинга", - сказал Морис Обстфельд, главный экономист МВФ. Он и его коллеги снизили прогнозы США на 2017 год и 2018 год, из-за сокращения государственных расходов, которое ожидалось еще в апреле.

МВФ, как и финансовые рынки, ожидал, что президент США Трамп относительно быстро инициирует объявленную им инфраструктурную программу. Но после того, как новое правительство начало переходить от одного неудачного законопроекта к другому, к наблюдателям, очевидно, вернулось здравомыслие. Еще в мае Трамп объявил о выделении 200 миллиардов долларов на инфраструктуру в течение 10 лет – что гораздо меньше обещанного триллиона долларов США.

Переговоры по "брекситу" – огромный риск

"Рынки также ожидают снижения дополнительных государственных расходов", - говорится в отчете. В своем обзоре дальнейшего развития экономисты также называют одним из самых больших рисков для экономики неумелую политику президента Трампа и спровоцированную ею неопределенность, не только в США, но и во всем мире.

Переговоры по "брекситу" экономисты МВФ также считают большим риском для дальнейшего экономического развития, особенно в Европе. В Великобритании, экономические последствия продолжающейся неопределенности ощутимы уже сейчас. После неутешительных показателей в первом квартале эксперты в области экономики массово начали корректировать ожидания в отношении Великобритании, на 0,3 процента в сторону снижения.

Теперь они ожидают, что экономика Великобритании вырастет в этом году на 1,7%, а в следующем – только на 1,5%. Самым большим риском для развивающихся рынков может стать рост процентных ставок в США, поскольку многие из пострадавших стран имеют долги в долларах.