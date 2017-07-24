Казахский банк сконцентрировал 100% акций украинской "дочки"

Казахский «БТА Банк» увеличил долю в капитале своей украинской «дочки» до 100% с 99,99939%, сообщила пресс-служба банка.

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«По состоянию на 21.07.2017 года АО «БТА Банк» (Казахстан) сконцентрировал 100% акций ПАО «БТА банк» (Украина). Основным акционером АО «БТА Банк» (Казахстан) является бизнесмен Кенес Ракишев», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «БТА Банк» (ранее – «Украинский кредитно-торговый банк», Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков. По данным Нацбанка, на 1 апреля ПАО «БТА Банк» по размеру активов занимает 35-е место (2,176 млрд грн) среди 90 платежеспособных банков Украины.