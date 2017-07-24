Житомирская область за второй квартал перевыполнила бюджет почти на 30 миллионов - ОГА

Житомирская область за второй квартал этого года перевыполнение бюджета в сумме почти 30 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, об этом проинформировала депутатов директор департамента финансов ОГА Анна Емченко сегодня, 24 июля, на заседании постоянной комиссии Житомирского облсовета по вопросам бюджета и коммунальной собственности.

«За второй квартал областной бюджет имеет дополнительный финансовый ресурс – 29 млн 706 тыс. грн, из которых 25%, а это 7,4 млн грн направляются депутатам на выполнение своих депутатских полномочий. Остальные 22,2 млн грн направляются облгосадминистрацией совместно с областным советом на нужды области», – сообщила Емченко.

В частности, 900 тыс. грн направят на покупку автомобиля для ситуационного центра полиции, 250 тыс. грн - на мероприятия по техногенной и пожарной безопасности, 146,5 тыс. грн - для кардиохирургического отделения Житомирской областной больницы на расходные материалы и 360 тыс. грн - на искусственные сердечные клапаны, 500 тыс. грн Барановский РГА на софинансирование восстановительных работ в многоквартирном доме в поселке Довбыш и 60 тыс. грн - для ремонта скважины в селе Липники Лугинского района.

Также Емченко добавила, что государство предоставляет Житомирской области 4 вида субвенции: 202,1 тыс. грн на выборы в Швайковской сельском совете Бердичевского района и Головковской сельской раде Малинского района; 52 млн грн - на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, 13 млн грн - на приобретение жилья семьям погибших участников АТО, инвалидам I-II группы и тем, что потерял нижние конечности, а также 561,6 тыс. грн - на образование. Кроме этого, 150 тыс. грн будет направлено Бердичевскому и Малинскому районам на денежную оценку земель.