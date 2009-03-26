Таможня растамаживает импорт без взимания 13% надбавки

Государственная таможенная служба Украины с 25 марта т.г. начала растаможку грузов с импортными товарами, кроме холодильников и автомобилей, без взимания 13% надбавки к ввозной пошлине.

Как сообщили УНИАН на таможенном посту «Одесса порт», такая растаможка происходит с 00.00 часов 25 марта в соответствии с письмом Гостаможслужбы от 24 марта № 11/1-10.21/2619-ЕП. В письме указывается, что постановление Кабмина об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине вступило в силу именно с 25 марта, согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Однако, напомним, постановление об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине Кабмин принял на своем заседании 18 марта с.г. Согласно Закону «О Таможенном тарифе Украины», это постановление должно вступить в силу на 10-й день после его публикации.

Вместе с тем, информация о публикации соответствующего постановления Кабмина в официальных изданиях, отсутствует.

В пресс-службе Гостаможслужбы УНИАН заявили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию, пообещав предоставить комментарий позже.

Как сообщал УНИАН, Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившим в силу с 6 марта т.г., было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка была введена с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

Справка УНИАН. Согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», постановления Кабинета Министров, кроме тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, вступают в силу со дня их официального опубликования, если другое не предусмотрено самими постановлениями, но не раньше дня их опубликования.

Те документы, доступ к которым ограничен, вступают в силу с момента их доведения до исполнителя. Распоряжения и постановления, принятые Кабмином, печатаются в газете «Урядовый курьер» и размещаются на сайте правительства.