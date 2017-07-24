Евро продолжает держаться выше психологической отметки в 30 гривень

В понедельник, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,80/25,82 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,1282/30,1514 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4389/0,4396 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8297 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 206 сделок на сумму 93,68 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,89 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,1152/30,1385 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.