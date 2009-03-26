Официальный курс НБУ на 27.03.2009

Доллар на месте, евро подросло

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 марта НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 26 марта – 770.0000) 100 EUR – 1047.7390 (на 26 марта – 1039.0380) 10 RUR – 2.3008 (на 26 марта – 2.2831) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 марта 2009 года за 10 тройских унций (грн.):

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