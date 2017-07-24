В Украине объединяются два банка

Национальный банк Украины одобрил план присоединения "Экспресс-Банка" к "Индустриалбанку", сообщила пресс-служба регулятора.

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"Национальный банк Украины 14 июля 2017 года действительно согласовал проект плана реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре двум первым банкам, которые обратились к НБУ с таким документом - «Индустриалбанку» и «Экспресс-Банку», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, представленный проект плана реорганизации соответствует требованиям, установленным положением об особенностях реорганизации банка по решению его собственников, и предусматривает порядок присоединения банка, присоединяемого к банку-правопреемнику, основные условия присоединения, порядок осуществления конвертации акций, порядок передачи активов и обязательств и определение их стоимости, а также другие положения, необходимые для осуществления реорганизации с учетом особенностей, установленных законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Регулятор отметил, что упрощенная процедура сокращает срок реорганизации банков путем присоединения до 3-4 месяцев.

Как сообщал УНИАН, основным владельцем «Индустриалбанка» является гражданка Украины Роза Дворецкая, которая также опосредованно владеет "Экспресс-Банком", оба банка входят в банковскую группу "Индустриалбанк".