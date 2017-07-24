Рост трудовой миграции и сокращение населения в Украине: экономические итоги недели (инфографика)

На этой неделе в различных рейтингах Украина занимала не самые утешительные позиции. Например, в рейтинге управления ресурсами-2017 Natura lResource Governance Institute наша страна заняла 44-е место из 89 стран. Другая неимиджевая статистика для Украины - сравнение со странами Африки. Так, по данным Unicef, в 2016 году в Украине и 7 странах Африки менее 50% детей получили прививки от дифтерии, столбняка и коклюша.

41% украинцев готовы эмигрировать ради работы за границей. К тому же, ООН отнесла Украину к группе стран с высоким риском депопуляции, прогнозируя сокращение населения до 28,2 млн к 2100 году.

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МВФ за 23 года предоставил Украине $35,2 млрд — 3-й показатель после Португалии и Греции. Украина вернула $18,2 млрд. Госстат обнародовал макроэкономические итоги І полугодия: промышленное производство сократилось на 0,4% в годовом измерении, производство сельхозпродукции — на 2,1%, розничный товарооборот увеличился на 7,3%. В то же время, Нацбанк Украины оценил теневой сектор в 50% ВВП, оценка Минэкономики является более оптимистичной — 34% ВВП.