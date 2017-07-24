"ПриватБанк" будет продавать активы через Prozorro

Крупнейший в стране «ПриватБанк» будет продавать активы через государственную электронную площадку Prozorro.Продажи.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующий договор был подписан между банком и одной из организаций-основателей системы Prozorrro Transparency International.

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«Prozorro.Продажи уже работают над продажей непрофильных активов «Укрнафты», «Укртранснафты», «Нафтогаза», «Энергоатома», «Укрэнерго», «Укргазвыдобування». К проекту присоединился и Нацбанк. За эти полгода (январь-июнь - УНИАН) Prozorro.Продажи продали залоговое имущество НБУ на 304,7 млн грн. Это в 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов первой половины 2016 года - хорошее доказательство эффективности системы. Теперь использовать все ее преимущества сможет и «ПриватБанк»», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

В свою очередь, проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев подчеркнул, что государственная электронная площадка уже успела завоевать доверие на рынке.

«Наша аукционная платформа позволяет не выбирать какого-то отдельного организатора торгов, а реализовывать имущество одновременно через все подключенные площадки. Мы рады, что система расширяется и к нам подключаются крупные клиенты, такие как «ПриватБанк». За 8 месяцев работы система сгенерировала доверие. Рынок действительно верит, что обойти ее невозможно, и если ты хочешь приобрести активы государственных или коммунальных предприятий, - не нужно никому давать взятки, просто приди на аукцион и предлагай лучшую цену. Мы уже заработали для государства и вкладчиков более 2 млрд грн. Также до сентября запустим пилотные аукционы по аренде с «Укрпочтой», - сказал Соболев.

При этом исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин отметил, что площадка на базе Prozorro является востребованной даже в условиях отсутствия законодательства, которое бы обязывало ее использовать.

«Присоединение «ПриватБанка» является важным шагом на пути распространения реформы публичных продаж в Украине. Реформа быстро набирает обороты. После изменения торгов Фонда гарантирования вкладов, мы движемся в направлении других публичных организаций. Важно, что прозрачность работы электронной системы создает спрос на нее даже при отсутствии законодательства, которое обязывало бы использовать систему», - сказал Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в июне установил рекорд по продажам активов неплатежеспособных банков через электронную систему "Prozorro.Продажи", реализовав имущество на 452 млн грн при общем объеме реализации госимущества через систему в 480 млн грн.

Система реализации имущества неплатежеспособных банков «Prozorro.Продажи» начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда. ФГВФЛ до конца года намерен выставить все активы банков, которые находятся в управлении фонда, на продажу через электронную площадку.