Евро выше 30: Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2582.2625 (24 июля – 2588.9731)

100 EUR – 3007.8194 (24 июля – 3014.0825)

10 RUR – 4.3285 (24 июля – 4.3931)

В понедельник, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,81 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0279/30,0460 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8226 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 358 сделок на сумму 188,42 млн долл.