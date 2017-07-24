Национализированный "ПриватБанк" увеличил прибыль в 3,5 раза

Крупнейший в стране "ПриватБанк" январе-марте 2017 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза – до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно отчетности, активы банка за первый квартал сократились на 9,3% - до 224,19 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,1% - до 45,802 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.