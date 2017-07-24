Немецкий Deutsche Bank может вывести из Великобритании около $350 миллиардов

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — может перевести около $350 млрд с британских счетов во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit, сообщает RNS cо ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз роста экономики Британии в этом году

По данным агентства, речь идет о программе перевода баланса банка с британских счетов во Франкфурт-на-Майне в связи с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. Проект будет реализовываться на протяжении полугода начиная с сентября 2018 года.

Официальный представитель Deutsche Bank Моника Шаллер отказалась прокомментировать данную информацию.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Deutsche Bank может вывести до 4 тыс. рабочих мест из Лондона из-за давления регуляторов и угрозы «жесткого Brexit».