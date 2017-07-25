Гройсман рассказал, на сколько поднимут минимальную пенсию в Украине

Правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью 5 телеканалу.

«Мы с экспертами сейчас разработали дорожную карту, которая позволит сразу после принятия реформы солидарной системы перейти к формирования накопительной системы… Первый шаг - солидарная система, второй - сразу же формирование накопительной системы», - сказал премьер.

По его словам, реформа солидарной системы позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.

«У нас 4,5 млн украинцев вообще ничего не платят в Пенсионный фонд, но приходят за пенсией. А 12 млн пенсионеров платили взносы за себя и за тех, кто сегодня не платит. Все должны платить», - сказал премьер.

«Мы работали весь год над тем, чтобы найти необходимые решения, которые позволят возобновить социальную справедливость пенсионного обеспечения, сделать пенсионный фонд бездефицитным и поднять людям пенсии», - сказал он.

По словам премьера, минимальная пенсия будет поднята с 949 грн до 1312 грн.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.