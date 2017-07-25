Материнская компания Google заявила о резком снижении прибыли на фоне рекордного штрафа в ЕС

Чистая прибыль компании Alphabet, владеющей Google, во II квартале 2017 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $3,5 млрд, сообщает компания.

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Выручка за период выросла на 21% — до $26 млрд в годовом выражении. Падение прибыли компания связывает со штрафом Еврокомиссии в €2,42 млрд, передает RNS.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Речь шла о доминирующем положении при работе с сервисом Google Shopping.

Штраф стал самым большим из всех, что когда-либо были вынесены антимонопольным ведомством ЕС.