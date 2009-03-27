Япония может предоставить Украине кредит в 5 млрд долларов

Япония рассматривает возможность предоставления Украине иенового кредита в эквиваленте 5 млрд. долларов США.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, эта тема, в частности, обсуждалась во время переговоров между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, главой правительства Японии Таро АСО, министром финансов Японии Каору ЙОСАНО и руководством Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что уже на следующей неделе Япония намерена направить в Украину экспертов для окончательного определения условий и направлений использования кредита.

“На сегодня есть договоренность, что этот кредит может быть предоставлен на условиях даже более выгодных, чем в МВФ”, - сказал министр. В частности, по его словам, Украина может рассчитывать на 25-летний срок возвращение кредита с отсрочкой выплаты 3-5 лет.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, эти средства могут “использоваться только на развитие, в частности, модернизацию коммунальной сферы и ГТС, а не на “проедание”. При этом Япония, отметил он, не выдвигает никаких политических условий. Главное условие – банковские гарантии и в последнюю очередь – гарантии правительства.

“Кредит никоим образом не связан с тем, какое правительство будет”, – подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, эти средства могут быть предоставлены одному из государственных банков, вероятнее всего, “Укрэксимбанку”.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что Япония заинтересована в предоставлении такого кредита, поскольку это будет способствовать расширению рынка сбыта японских товаров и услуг.

В свою очередь, по его словам, Украина подготовила проект закона относительно отмены 13% надбавки к пошлине на импорт ряда групп товаров, в частности, автомобилей.

Две недели тому назад, сказал министр, он встречался с представителями экономического блока японского правительства, во время которых затрагивался вопрос изменения структуры импорта с Японией.

“Сейчас преимущественно это готовы товары, а мы хотели бы, чтобы это были также инвестиции”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он подтвердил информацию о том, что в апреле Украина должна получить от Японии 150 млн. евро – половину суммы за приобретение украинских квот на выбросы парниковых газов в атмосферу. (Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа).