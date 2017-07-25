Во Львове выявили четыре нелегальных обменника

Национальный банк Украины в ходе проверок в регионах выявил 4 незаконных пункта обмена валют во Львове. Как сообщается на сайте НБУ, 20 июля регулятор направил соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Согласно обновленным данным, 22 из 120 выявленных в Украине нелегальных обменников в настоящее время зарегистрированы как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «Финансовая гарантия», «Альфа-Инвест Групп», «Дживвайп Финанс», а 9 прекратили свою деятельность.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует к концу года охватить проверками пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений всю территорию Украины.

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 млрд долл., что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.