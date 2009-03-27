Швейцарские банки запретили топ-менеджерам выезд за рубеж

Киев. 27 марта. УНИАН. Швейцарские частные банки начали запрещать своим топ-менеджерам выезд за рубеж, даже в соседние страны, такие, как Германия и Франция, пишет The Financial Times.

Банки опасаются, что их сотрудники могут быть задержаны в рамках программы по борьбе с банковской тайной, активно развернутой США, Германией и другими странами. Запрет введен в основном только для тех банков, которые сотрудничают с США, после того, как в прошлом году там был задержан топ-менеджер крупнейшего швейцарского банка UBS для допросов в рамках расследования дела о помощи клиентам банка в уклонении от налогов.