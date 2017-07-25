Винница присоединилась к системе онлайн-аукционов "Prozorro.продажи"

Винницкий городской председатель Сергей Моргунов и руководитель проекта ProZorro Алексей Соболев подписали декларацию о присоединении Винницы к системе онлайн-аукционов «ProZorro.Продажи».

Как передает УНИАН, подписание декларации состоялось сегодня в помещении Винницкого городского совета с участием руководителей коммунальных предприятий и многочисленных экспертов.

«Мы уже второй год работаем по системе электронных закупок ProZorro. На сегодняшний день, если говорить о Винницкой городской раде, только за шесть месяцев 2017 года мы уже сэкономили 96 миллионов гривен. Это достаточно серьезный результат. В 2016 году, когда мы только начали, было сэкономлено 44 миллиона гривен, а это – фактически реконструкция помещения и новое оборудование для одной реанимации, которую мы открыли в марте 2017 года в первой больнице. А сегодня мы подписываем декларацию о присоединении к проекту ProZorro.Продажи. Это однозначно будет положительным моментом, ведь это шаг к более прозрачной реализации имущества как движимого, так и недвижимого», - сказал Моргунов.

Он убежден, что город будет иметь возможность расширения круга покупателей, система увеличит возможности наполнения бюджета различных уровней коммунальных предприятий и городского бюджета.

«На сегодняшний день только два органа местного самоуправления присоединились к этому проекту – это Донецкая гражданская военная администрация и город Мариуполь, Винница – третий город. Кстати, в июле на рассмотрение Верховной Рады подан проект закона, по которому малая приватизация тоже должна проходить через систему ProZorro. Продажи», – говорит городской голова Моргунов.

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По словам руководителя проекта ProZorro, система электронных закупок ProZorro стала очень известным и успешным проектом, который уже сэкономил государству 22 млрд грн и продолжает это делать. «Наши преимущества – это полная прозрачность, вы видите всех, кто подавался на аукцион, их ставки, вы можете проверить, эффективно ли ваши коммунальные предприятия выставляют на продажу имущество и тому подобное. У нас широкий доступ к покупателям со всей Украины. Проект бесплатный для государственных коммунальных предприятий, комиссию платит покупатель», – отметил Соболев.

Представители проекта уверяют, что через систему ProZorro. Продажи «хлам» продают в разы дороже заявленной стартовой стоимости и продать можно что угодно, от металлолома до торгового центра они могут за 2 недели.

В то же время в мэрии пока не определились, что будут продавать.

Справка УНИАН. ProZorro.Продажи – совместный проект Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он создан для быстрой и эффективной реализации государственного и коммунального имущества, а также предотвращения коррупции благодаря централизации данных, общественному контролю и расширению круга покупателей. Проект ProZorro.Продажи создан по принципам системы публичных электронных закупок ProZorro. Практика применения «ProZorro.Продажи» показывает эффективность системы для всех сторон процесса: города, бизнеса и общественности.