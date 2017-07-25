НАБУ завершило расследование о растрате 10 миллионов экс-руководителями "Госвнешинформ"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении экс-директора и экс-заместителя директора ГП «Госвнешинформ», которые подозреваются в растрате 9,87 млн грн средств госпредприятия.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, экс-чиновникам инкриминируются правонарушения, предусмотренные ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что 21 июля стороне защиты открыт доступ к материалам уголовного производства.

По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года указанные лица, злоупотребляя служебным положением, осуществили необоснованное перечисление 9,87 млн грн от ГП «Госвнешинформ» на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Установлено, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не предоставляли, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.

О подозрении указанные лица уведомлены в апреле 2017 года. В то же время, место пребывания экс-директора «Госвнешинформ» не установлено, он объявлен в национальный розыск. Детективы НАБУ и прокуроры САП получили разрешение на осуществление в отношении этого подозреваемого специального досудебного расследования.

Расследование по данному уголовному производству детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля оперативники НАБУ и САП задержали экс-заместителя директора государственного предприятия «Госвнешинформ». 13 апреля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 2 млн грн.