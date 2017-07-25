Нацбанк сузил список проверяемых финансовых операций с Россией

Национальный банк Украины сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором или оккупантом.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля о внесении изменений в "Положении о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках".

НБУ разрешил банкам не анализировать ряд операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом. В частности, среди таких операций: операции на сумму, не превышающую 150 тысяч гривень (в эквиваленте), операции в пользу государства или под государственные гарантии, операции по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины, операции по проектам (программам) международной технической помощи, операции по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом, операции по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности", операции по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), операции с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины, операции на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ, операции с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах. Тогда как ранее указанные операции подлежали проверке.

В то же время, операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", которые запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.