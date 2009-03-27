Ющенко ветировал изменения в законы о долгах перед Пенсионным фондом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент считает невозможным подписать этот закон, поскольку он предусматривает снижение платежной дисциплины относительно уплаты страховых взносов, что приведет к уменьшению поступлений в Пенсионный фонд Украины и росту задолженности по их уплате, которая на 1 марта составляет более 2,3 млрд. грн.

В условиях дотирования бюджета Фонда государством это может привести к несвоевременной выплаты пенсий гражданам, тем самым нарушив их конституционное право на социальную защиту (статья 46 Конституции Украины).

Такая ситуация является недопустимой, поскольку данные выплаты для значительной части пенсионеров - это единственный источник к существованию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования» 5 марта.