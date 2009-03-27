Сотни российских банков могут разориться до конца года

Сотни российских банков могут разориться до конца текущего года из-за роста «плохих долгов» до уровня в 15-20% от общего объема кредитных портфелей. Как передает Lenta.ru, об этом заявил президент "Альфа-банка" Петр АВЕН в интервью The Financial Times.

По мнению П.АВЕНА, волна банкротств начнется в третьем квартале 2009 г., когда начнут истекать сроки погашения большинства кредитов, взятых банкирами.

При этом банкир назвал ошибкой решение ЦБ поддерживать ставку рефинансирования на уровне в 15-19%. Из-за этого банки вынуждены выдавать межбанковские кредиты по ставкам в 25%, что делает для банков заемные средства чрезмерно дорогими.

"Возможно, 20-30 крупнейших банков, включая "Альфа-банк", получат государственную помощь", - заявил П.АВЕН.

Сейчас в России насчитывается более тысячи кредитных организаций.

Накануне вице-премьер и министр финансов РФ Алексей КУДРИН сказал, что реальный уровень просроченных кредитов в России составляет уже около 10%. Министр также заявил, что его оценка значительно расходится с официальными данными, поскольку банки скрывают от Центробанка реальные данные.

Ранее представители ЦБ утверждали, что уровень просроченной задолженности достигнет уровня в 10% только к концу года. На 1 марта, по данным ЦБ, задолженность по кредитам компаний не превышала 3,1%, а физических лиц – 4,1%.

В середине марта А.КУДРИН объявил, что Россию ждет вторая волна банковского кризиса, так как компании будут в массовом порядке не платить по кредитам из-за отсутствия средств. В Минэкономразвития РФ позже отметили, что новая волна трудностей у банков может начаться осенью 2009 года.