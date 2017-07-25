Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,84 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2584,3721 (25 июля – 2582,2625)

100 EUR – 3022,1647 (25 июля – 3007,8194)

10 RUR – 4,3204 (25 июля – 4,3285)

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Как сообщал УНИАН, 25 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,83/25,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,2159/30,2309 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8437 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 316,48 миллиона долларов.