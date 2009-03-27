”Факториал-Банк” присоединился к ”СЕБ Банку”

Завершена процедура присоединения "Факториал-Банка" на правах отделения к "СЕБ Банку". Об этом сообщается на сайте "СЕБ Банка".

Согласно предоставленной информации, 23 марта 2009 года на собрании акционеров были утверждены результаты присоединения АБ «Факториал-Банк» к ОАО «СЕБ Банк».

«Утвержден Передаточный акт (Передаточный баланс), подписанный между АБ «Факториал-Банк» и ОАО «СЕБ Банк» 23 марта 2009 года, согласно которому все активы и обязательства АБ «Факториал-Банк» были переданы ОАО «СЕБ Банк», и признаны права и обязанности АБ «Факториал-Банк», переданные по Передаточному балансу (Передаточному акту) и указанные в нем», - говорится в сообщении.

В результате присоединения "Факториал-Банка" уставный капитал "СЕБ Банка" увеличен на 102,111 млн. грн. – до 215,689 млн. грн.

Правление "СЕБ Банка" утверждено в таком составе: председатель правления Александр КОРОТИН, члены правления Мантас ШУКЯВИЧЮС, Владимир ПАВЕЛКО, Виталий ВОРОТНИКОВ, Кристиан АНДЕРССОН.

Справка УНИАН. ОАО «СЕБ Банк» (ранее банк «АЖИО») (г. Киев) создано в 1991 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 2,496 млрд. грн., обязательства – 2,206 млрд. грн., собственный капитал – 290,349 млн. грн., уставный капитал – 113,577 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «СЕБ Банк» в 2008 году составила 2,876 млн. грн.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7793% акций ОАО «СЕБ Банк».