Украинская инвестиционная пустыня: стоит ли ждать прорыва

В первом квартале текущего года прирост инвестиций в Украине составил 2% от акционерного капитала нерезидентов или 733 млн долл. За весь 2016 год иностранные инвестиции в украинскую экономику составили около 4,4 млрд долл - крайне скромный показатель даже для небольшого размера отечественного ВВП.

Несмотря на то, что в правительстве такой объем инвестиций называют значительным, он все еще не способен стать локомотивом экономического роста.

Главная проблема состоит в том, что большая часть иностранных инвестиций последних лет состояла из докапитализации банковскими структурами своих украинских «дочек» в связи с финансовым кризисом. Иными словами, средства, вливаемые в Украину, не направляются на реализацию конкретных проектов, а поступают на балансы банков для выхода из кризисной ситуации.

Читайте такжеМВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на 2%

Кроме того, привлечение стратегических иностранных инвесторов, которые бы могли развивать крупные проекты в стране, практически всю историю независимости носило утопический характер. Из крупных инвесторов можно выделить лишь металлургический холдинг ArcelorMittal, приватизировавший «Криворожсталь» и стабильно входящий в топ украинских налогоплательщиков.

Еще одним типом инвестирования по-украински (и исторически крупнейшим) являются «кипрские инвестиции» - когда отечественные компании выводят прибыль за границу и оттуда заводят ее под видом инвестиций, экономя таким образом на налогах.

Третий же тип иностранных инвестиций - продажа потребительских товаров (FMCG) на территории страны. Речь идет о тех товарах, которые, хотя бы частично, дешевле производить в Украине, а не возить через границу, неся логистические и налоговые затраты. Другими словами, когда иностранная компания выходит на рынок через организацию на месте производства своей продукции, которая, как правило, потребляется исключительно внутри страны.

Имеет место и определенное количество исключений - открытое в 2016 году во Львовской области производство автомобильной проводки японской компании Fujikura, ряд проектов европейских и американских компаний в сфере логистики, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Однако объемы таких «живых» инвестиций в масштабах страны настолько незначительны, что не могут играть роль ощутимого стимула экономического роста.

По результатам текущего года, в правительстве потенциал привлечения иностранных инвестиций оценивают на уровне 4,5 млрд долл - довольно реалистичная, но очень неутешительная оценка.

«Для нас чрезвычайно важно обеспечить стабильный экономический рост. Мы пережили очень тяжелые 2014, 2015 и 2016 годы, годы макроэкономической стабилизации, которые были очень сложными. В 2016 году нам удалось достичь экономического роста, сейчас необходимо его ускорить. Экономика будет продуцировать больше денег, которые мы будем инвестировать в улучшение жизни украинских граждан. А это возможно тогда, когда мы будем привлекать больше инвестиций», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлии Ковалив, для изменения ситуации в лучшую сторону необходимы истории успеха крупных иностранных инвесторов. «Это будет как снежный ком. Крайне важно, чтобы он начал движение в 2017-2018 году», - говорит Ковалив.

Однако истории успеха стратегических иностранных инвесторов в Украине - вопрос значительной перспективы, которую не следует ждать прямо здесь и сейчас.

Проблемы инвесторов: коррупция, суды и война

Согласно исследованию Европейской бизнес-ассоциации, по итогам первого полугодия инвестиционный климат в Украине достиг максимума за последние 6 лет, в основном, благодаря ускорению дерегуляции, открытости государственных данных и внедрению электронных сервисов, упрощению разрешительных процедур при строительстве, а также внедрению института частных исполнителей судебных решений и автоматической системы возмещение налога на добавленную стоимость.

По итогам первого полугодия инвестиционный климат в Украине достиг максимума за последние 6 лет

В то же время, негативными факторами в ассоциации называют военные действия на востоке страны, неудовлетворительные темпы реформ (включая борьбу с коррупцией, земельную и судебную реформы), а также высокий уровень теневой экономики.

По данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики, по итогам 2016 года, снизился с 40% до 34% ВВП. А детенизация стала результатом укрепления макроэкономической стабилизации, возобновления экономического роста и сокращения инфляции, улучшения бизнес-климата за счет дерегуляции, а также легализации труда за счет снижения единого социального взноса. Вместе с тем, в ведомстве также признают, что детенизация сдерживается наличием угроз в финансовой системе из-за банкротства банков и выведения их с рынка, сохранением агрессии России и оккупацией украинских территорий, а также низким доверием к институтам власти.

В свою очередь, экс-министр торговли США Пенни Прицкер, посетившая Украину в конце ноября прошлого года, отметила, что теневая экономика и коррупция в Украине продолжают сдерживать международных инвесторов.

«Проблемы, связанные с коррупцией, являются реальными, мы их понимаем. Они продолжают негативно влиять на потенциал Украины в торговле и инвестициях. Американские компании продолжают сталкиваться с правонарушениями и даже останавливают свои операции здесь. Усилия в борьбе с коррупцией и судебная реформа являются ключом к созданию условий, в которых компании не просто могут выживать, но и процветать», - сказала она.

На фоне указанных проблем, иностранные вложения в основу украинской экономики - сельское хозяйство, металлургию, и IT - остаются на низком уровне. Сельское хозяйство без действующего и открытого рынка земли априори не может стать привлекательным для иностранцев объектом вложений. Металлургия оказалась в стагнации из-за низких мировых цен. А IT-отрасль, в основном, настроена на аутсорсинг, а не на создание конечного продукта. При этом потенциально успешные крупные IT-компании неизменно предпочитают Украине Силиконовую долину в США, где есть доступ к венчурному финансированию, стабильное законодательное поле и инфраструктура, а силовики с автоматами изымают сервера значительно реже.

По мнению Ковалив, источником историй успеха в такой ситуации может стать приватизация, которая действительно может заинтересовать крупного стратегического иностранного инвестора.

Приватизация: красная дорожка для инвестиций

Масштабная приватизация, которая должна была пройти еще на заре независимости, к сожалению, так и не была доведена до логического завершения. Часть наиболее привлекательных активов была приватизирована довольно оперативно внутри страны на условиях, льготность которых и сегодня не может не вызывать удивления. В то же время, государство до сих пор является владельцем около 3,5 тыс компаний. «Ни одна инвестиционная компания не может эффективно управлять 3,5 тыс предприятий, не говоря уже о государстве», - убежден премьер Гройсман.

К тому же, большинство госкомпаний являются убыточными, а их денежные потоки часто выступают предметом коррупционного интереса.

«Если мы найдем для государственных предприятий новых владельцев, которые будут в них инвестировать, создавать рабочие места и платить налоги - это сразу экономический рост. Также это и расширение конкуренции, поскольку негатив госпредприятий не только в том, что они залезают в карманы налогоплательщиков, но и в том, что они искажают конкуренцию на рынках. Они и сами ничего не делают, и инвесторов не пускают», - говорит заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Кабинет министров Украины утвердил стратегическое видение управления государственными предприятиями, согласно которому намерен выставить на продажу 893 госактива, а также передать в концессию 359 объектов. Наличие среди них таких привлекательных активов как Одесский припортовый завод и «Центрэнерго», приватизация может стать локомотивом инвестиционного интереса.

Большинство госкомпаний являются убыточными, а их денежные потоки часто выступают предметом коррупционного интереса

Препятствием же для проведения приватизации, как показывает практика нескольких неудачных попыток продажи Одесского припортового завода, является устаревшее законодательство и противодействие менеджмента госкомпаний, а также других заинтересованных сторон. «В последний раз законодательство о приватизации менялось 10 лет назад. При всем уважении к законодателям, процесс приватизации нужно адаптировать к современным условиям», - отметил и. о. главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко.

В связи с этим, правительство решило значительно упростить процедуру приватизации, подготовив соответствующий законопроект. Законодательная инициатива предусматривает одну из самых важных для инвесторов норм - оспаривание результатов приватизации будет возможно исключительно в рамках английского права. «Мы хотим, чтобы в сентябре-октябре этот закон был принят. Он откроет возможности широкого инвестирования в экономику нашего государства. И мы заинтересованы, чтобы каждая инвестиция была успешной. Мы обеспечим конкуренцию, прозрачность и защиту – три вещи, которые для нас важны», – подчеркнул Гройсман.

В целом, согласно письму руководства Украины Международному валютному фонду, до конца года планируется продажа Одесского припортового завода, «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта», а также ряда облэнерго. 21 июля в МВФ заявили, что ускорение приватизации является одним из условий выделения Украине очередного транша в 1,9 млрд долл.

Однако привлечение крупных инвесторов в основные государственные активы, сконцентрированные в энергетическом секторе, так же требует создания регуляторных условий для функционирования бизнеса на рыночных условиях. В частности, приватизация энергетических активов будет интересна стратегическим инвесторам в случае окончательного формирования открытого и конкурентного рынка электроэнергии, а не регулируемой государством монополии. Это ярко демонстрирует срыв переговоров с французской Gas de France об участии в приватизации «Центрэнерго». Изменение законодательства требуется и для приватизации государственной монополии «Укрспирт».

В этой связи, амбициозный план по продаже госактивов стратегическим инвесторам, похоже, вряд ли будет реализован в полном объеме, однако непреложным является тот факт, что приватизация является одним из немногих реальных инструментов привлечения инвестиций, который находится в руках руководства страны и в меньшей степени зависит от внешних факторов.

Вместе с тем, приватизация вряд ли будет успешной без проведения дальнейшей дерегуляции, уменьшения административного и коррупционного давления на бизнес, а также судебной реформы.

В текущем году Украина планирует подняться на 10 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business - до 70 места (раньше планы были еще оптимистичнее – вплоть до попадания в ТОП-50 и ТОП-20). По оценкам Минэкономразвития, это может принести стране до 1 млрд долл дополнительных прямых иностранных инвестиций ежегодно. Однако реальное и ощутимое ускорение экономического роста может базироваться на масштабных изменениях регуляторного поля и проведении приватизации. Ведь крупный инвестор не спешит в Украину в условиях войны, зависимых и коррумпированных судов, а также админдавления. Инвестиции при этом крайне необходимы. И в объеме намного большем, чем дополнительный 1 млрд долл.

Максим Шевченко