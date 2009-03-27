Украине не стоит рассчитывать на кредиты от Японии и РФ

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что Украине не стоит рассчитывать на получение 5-ти миллиардных кредитов от Японии и России.

Об этом он сказал сегодня в Москве УНИАН в ходе пятого украинско-российского форума.

Он отметил, что за все это время не видел ни одного официального документа о получении в РФ кредита в размере 5 млрд. долларов.

«Нам рассказывают, что Япония должна выделить немереные деньги, но я очень хорошо знаю японское правительство. Прежде чем получить хотя бы 150 млн. долларов, проходит несколько лет», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, по условиям Японии, сторона, как правило, получает товарные кредиты – берем в кредит деньги, получаем товары, а отдаем живые деньги.

«На самом деле, пока еще ни о каких деньгах ни с кем договоренностей нет, да и быть не может, учитывая сроки и реальную ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, на сегодняшний день можно говорить только о договоре с Международным валютным фондом.

«Это реальные деньги. Если сотрудничество с МВФ будет продолжаться, тогда мы можем рассчитывать на проведение переговоров с другими финансовыми организациями – с Мировым банком, ЕБРР и другими», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что такие вопросы решаются в течение нескольких лет.

«Если хочешь сделать пиар, можно говорить все что угодно, но если хочешь учитывать в своей деятельности реальные средства, надо учитывать эти параметры», - добавил Н.АЗАРОВ.