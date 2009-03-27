Президент за сокращение государственных целевых программ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает существенно сократить количество государственных целевых программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО в целом убежден, что государственные программы нужны, но их количество должно быть существенно сокращено. Он отметил, что за прошлый год Министерство экономики насчитало 212 государственных программ.

В.ЮЩЕНКО считает, что такое количество свидетельствует о том, что в государстве нет приоритетов и идет «разбазаривание средств». Более того, по словам главы государства, всего 29 программ из 212 отвечают действующему законодательству. По его словам, это является свидетельством того, что большинство программ принимались в кулуарном режиме и были средством “транжиренья” национальных денег.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что из-за огромного количества госпрограмм они часто дублируются.

Кроме того, Президент обратил внимание, что большинство государственных программ не финансируются вообще или финансируются в небольшом объеме. И в этот перечень, по его словам, попали и такие важные государственные программы, как программа по энергосбережению, о противопаводковых мерах и др.

Президент Украины привел пример, что за первое полугодие 2008 года из государственного бюджета было выделено только одну треть необходимых средств на финансирование государственных программ.

В.ЮЩЕНКО призвал Министерство экономики и Министерство юстиции проанализировать все государственные программы на предмет их соответствия законодательству и существенно сократить их количество.

«Их количество может сократиться примерно на 100 единиц. Я всячески поддерживаю это, пусть у нас работает 90 программ, но за которые мы отвечаем и говорим, что это национальный приоритет», - сказал Президент.

Он также призвал Счетную палату осуществить проверку целевого использования средств, которые направляются на финансирование программ.