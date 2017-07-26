Трамп анонсировал торговое соглашение с Британией - СМИ

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил о переговорах с Великобританией по заключению крупного торгового соглашения, которое затронет сферы сельского хозяйства, авиации и финансов, сообщает Росбалт.

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"Это будет большая торговая сделка, гораздо больше бизнеса, чем сейчас, во много раз", - заявил президент.

Трамп выразил надежду, что оформление сделки удастся завершить вскоре после окончательного выхода Великобритании из состава ЕС в 2019 году.

О соглашении с Британией Трамп также написал в своем Twitter, где заявил о "протекционистских настроениях в Евросоюзе" и призвал остановить эту политику.

"Работаем над крупной торговой сделкой с Соединенным Королевством. Она может быть очень большой и захватывающей. Рабочие места! ЕС придерживается очень протекционистской политики по отношению к США. Хватит!", - написал он.

По словам Трампа, у него хорошие отношения с людьми из ЕС, но они настроены очень протекционистски.

В интервью Трамп также затронул тему Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), отметив, что после вступления в должность он планировал сразу же выйти из договора, но пересмотрел свою позицию после бесед с лидерами Мексики и Канады и согласился на пересмотр условий соглашения.