Госфинмониторинг в феврале направил 41 запрос за границу

Госфинмониторинг Украины на протяжении февраля 2009 года направил 41 запрос к иностранным финансовым разведкам относительно субъектов, которые могут быть связаны с отмыванием средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в свою очередь, в Госфинмониторинг Украины поступило 13 аналогичных запросов. На протяжении месяца Госфинмониторингом было предоставлено 10 ответов на полученные запросы и получено 40 ответов (включая ответы на запросы за предыдущие периоды).

Как говорится в сообщении со ссылкой на председателя Госфинмониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО. на сегодня Комитет сотрудничает более чем с 100 финразведками, и наиболее активный обмен информацией осуществляется с Кипром, Польшей, Великобританией, Латвией, Литвой, Российской Федерацией и США.