Валентин Резниченко: предприниматели Днепропетровщины заработали в Prozorro более 39 млрд грн

С начала работы системы электронных торгов Prozorro предприниматели Днепропетровщины заработали 39,2 млрд грн. Чаще всего они продавали фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование и продукты питания, заявил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Активность бизнеса в Prozorro постоянно растет. По сравнению с 2015-м количество предпринимателей, работающих через систему электронных торгов, увеличилось в десять раз - до более чем 8,6 тысяч», - отметил Резниченко.

Еженедельно к работе в Prozorro присоединяются около 100 предпринимателей. Среди самых распространенных товаров, которые они продают - фармацевтические и пищевые продукты, среди услуг - строительные работы и текущий ремонт.

«За время работы электронной системы бизнесмены Днепропетровщины выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более 39 млрд гривен. С этих доходов уплатили налоги - это дополнительные средства, которые поступают в бюджет региона», - добавил глава области.

В августе 2015 года ДнепрОГА стала одной из первых госадминистраций в Украине, которая перевела госзакупки в систему Prozorro. Одновременно начала привлекать к работе и учить пользоваться сервисом предпринимателей. Сейчас область в тройке лидеров Украины по количеству бизнесменов, работающих через электронную систему.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране.

«Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин», - отметил Валентин Резниченко.