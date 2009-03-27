Президент отозвал из КС представление о рефинансировании банков КМУ и НБУ

Ющенко отозвал из КС представление об ограничении КМУ самостоятельности НБУ в рефинансировании банков

Киев. 27 марта. УНИАН. Президент Виктор ЮЩЕНКО отозвал из Конституционного Суда представление о соответствии Конституции Украины статьи 86 Закона «О Государственном бюджете на 2009 год».

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на информацию заместителя главы Секретариата Президента, Представителя Президента в Конституционном Суде Марины СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, такое решение было принято учитывая то, что парламентом были приведены в соответствие с Конституцией обжалованные главой государства положения этого закона.

Согласно части первой статьи 86 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2009 год», предоставлялось право НБУ не самостоятельно в соответствии с Основным Законом, а вместе с правительством осуществлять рефинансирование коммерческих банков. При этом останавливалось действие части второй статьи 36 и пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины «О Национальном банке Украины» по установлению и изменению ставки рефинансирования и определению порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержания ликвидности (рефинансирования коммерческих банков) Национальным банком Украины единолично (часть вторая статьи 86 оспариваемого Закона).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которым были изъяты статьи 84 и 86. Этот закон подписан Президентом Украины и вступил в силу.