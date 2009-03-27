Глазьев: путь к российским кредитам лежит через ЕврАзЭС

Украине было бы целесообразно присоединиться к антикризисному фонду Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) для получения стабилизиационных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Москве заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, сопредседатель российско-украинского форума Сергей ГЛАЗЬЕВ, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной кредита от РФ в размене 5 млрд. долларов.

«Сейчас Россия вместе с Казахстаном и другими государствами ЕврАзЭС формируют антикризисный фонд. Доля РФ из 10 млрд. долларов – 7,5 млрд. долларов, доля Казахстана – 1 млрд. долларов. Я думаю, что если Украина поучаствовала бы в создании такого антикризисного фонда хотя бы символической суммой, тогда такой вопрос (о предоставлении займа – УНИАН) решался бы проще», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, этот фонд создается для максимально эффективного предоставления стабилизационных кредитов и суверенных займов заинтересованным государствам.

С.ГЛАЗЬЕВ отметил, что Украина является наблюдателем этой организации, как и Армения, которая участвует в этом фонде. Кроме того, он подчеркнул, что ряд государств внесли в фонд 1 млрд. долларов, но претендуют на получение существенной помощи.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля лидеры стран-членов ЕврАзЭС решили создать антикризисный фонд в размере 10 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.