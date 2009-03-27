Мировые фининдексы определяет спекулятивный капитал

В настоящее время тренд движения мировых фондовых индексов предопределяет по-прежнему не инвестиционный, а спекулятивный капитал. Так прокомментировал УНИАН текущее состояние мировой экономики генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, именно спекулятивный капитал, используя во многом также декларативный новостной фон или локальное улучшение статистики в отдельных сегментах экономики, вполне успешно реализует краткосрочные биржевые стратегии, ориентируясь на получения дохода на высоко волатильных и неустойчивых рынках.

В свою очередь, отмечает О.МОРКВА, реальными стимулирующими факторами для системной инвестиционной активности станут не столько планы и декларации по спасению тех или иных активов и отдельных корпораций, сколько устойчивые тенденции к росту платежеспособного спроса на товарных рынках и существенное улучшение отраслевых финансовых показателей в среднесрочной и долгосрочной временной перспективе.

«Пока же объективных предпосылок для окончания рецессии в мировой экономике нет, а усиливающийся торговый и финансовый протекционизм только усугубляет ситуацию на мировых товарно-сырьевых рынках, вынуждая товаропроизводителей сокращать производственную деятельность, либо еще больше снижать цены, что негативным образом отражается на финансовых результатах корпораций и генерирует дополнительные убытки для акционеров-инвесторов», - добавил аналитик.