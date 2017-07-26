Суд Лондона приостановил выполнение решения по "кредиту Януковича" на $3 миллиарда

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 млрд долл. до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Высокий суд принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе заседания суда 26 июля судья рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства. В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении выполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, которое состоится не раньше 2018 года.

"Важным также является то, что на этом заседании английский суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для прав Украины на апелляцию, что Украине было предоставлено безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде. Действительно, в своем последнем решении судья Блэр признал, что это является именно тем случаем, когда выполнены пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, а именно - апелляция имеет реальные шансы на успех", - заявляет Минфин.

Сообщается, что суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение.

По результатам заседания 26 мая, на котором суд рассматривал заявление Украины о приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции нашей страны, ожидаемого не ранее 2018 года, суд отложил решение, чтобы рассмотреть вопрос глубже.