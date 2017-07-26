Fitch подтвердило рейтинг "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на уровне "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте двух государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Согласно сообщению на сайте агентства, Fitch также повысило рейтинг устойчивости банков (Viability Rating) до уровня "В-" с "CCC".

Обновление рейтинга устойчивости отражает достаточную капитализацию банков после вливания государством капитала в первом квартале 2017 года, а также достаточное покрытие проблемных кредитов.

Как сообщал УНИАН, в мае Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.