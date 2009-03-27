«Укрэксим» будет обслуживать счета Винницкого горбюджета

Винница. 27 марта. УНИАН. Конкурсный комитет исполнительного комитета Винницкого городского совета признал Винницкий филиал «Укрэксимбанка» победителем конкурса по отбору банка для размещения на депозитных счетах в 56,15 млн. грн. средств городского бюджета 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления горсовета Наталья ЛУЦЕНКО.

По ее словам, «Укрэксимбанк» будет ежемесячно выплачивать доход на размещенные на депозитах средства горбюджета-2009 из расчета 19% годовых.

Кроме «Укрэксимбанка», в конкурсе принимал участие Винницкий филиал государственного Ощадного банка, который предложил горсовету выплачивать от 15,5% до 18,5% годовых за размещенные на депозитах средства горбюджета-2009.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году конкурсный комитет исполнительного комитета Винницкого городского совета признал Винницкий филиал «Кредитпромбанка» победителем конкурса по отбору банка для размещения на депозитных счетах 60,35 млн. грн. средств городского бюджета 2008 года.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 48,325 млрд. грн., обязательства – 43,819 млрд. грн., собственный капитал – 4,506 млрд. грн.