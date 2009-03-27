Президент призывает реформировать аграрный сектор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что аграрный сектор Украины нуждается в реформировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

«Главная проблема государственной правительственной политики в селе – это непроведение реформ. Нет более нереформированного сектора, чем сельское хозяйство», – сказал Президент, отметив, что, в частности, это касается рынка земли.

По словам главы государства, сегодня земля выводится из сельхозоборота и идет черная торговля землей, несмотря на действие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Президент подчеркнул, что в Украине никто не хочет «и пальцем прикоснуться к реформе села». «Это хорошая почва для коррупции – нереформирование», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вопрос реформирования аграрного сектора не может быть вопросом политической конъюнктуры и популизма, а должен регулироваться четкими интересами субъектов хозяйствования и давать возможность аграрному сектору максимально реализовать свои возможности.