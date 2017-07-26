Госдолг Украины превысил $75 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 330 млн долл., или на 0,4%, до 75,01 млрд долл. США по состоянию на 30 июня.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период снизилась на 10,34 млрд грн, или на 0,5%, до 1,957 трлн грн.

Согласно приведенным данным, в том числе государственный и гарантированный государством долг за январь-июнь вырос на 4,04 млрд долл., или 5,7% в долларовом эквиваленте, на 27,89 млрд грн, или 1,4%, в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – май 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долл., или на 5,2%, – до 74,68 млрд долл. США по состоянию на 31 мая.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.